Divorzio politico Messinese-M5s, accuse sui social all’ex sindaco: tre assolti e due condannati

Gela. La fine del rapporto politico tra l’allora sindaco Domenico Messinese e il Movimento cinquestelle determinò strascichi polemici, finiti inevitabilmente anche sui social, dove i commenti, anche piuttosto sferzanti, non mancarono. L’ex primo cittadino denunciò per diffamazione, anche sulla base di una foto che venne postata e che lo ritraeva mentre mangiava. Si è chiuso il giudizio con l’assoluzione dell’europarlmentare Ignazio Corrao, a sua volta ex M5s e che fu tra i più critici verso Messinese, di Luigi Calà, grillino della prima ora, e di Niki Interlici. Come già indicato dal pm Pamela Cellura, quello che postarono sui social, seppur usando una terminologia forte, è da ritenersi “critica politica”. Non così invece per altri due imputati, Luigi Dipilla e Marco Ponzio. Il primo, definì Messinese “vigliacco e traditore del popolo”; il secondo, invece, usò epiteti come “bastardo” e “farabutto”. Il giudice Miriam D’Amore li ha condannati entrambi ad una multa da mille euro. Il pm aveva indicato sei mesi di reclusione ciascuno.