Documenti falsi per la demolizione di uno scooter, venne rivenduto: tre a processo

Gela. Documenti alterati e una serie di presunti falsi, hanno portato a processo i titolari di una rimessa per veicoli e di un centro demolizioni della città. Insieme a loro, anche un cittadino romeno. Il gup del tribunale ha disposto il rinvio a giudizio, accogliendo quanto richiesto dai pm della procura. L’indagine si è mossa intorno ad uno scooter, che venne trovato in possesso del cittadino romeno, con una targa risultata falsa. Si sarebbe trattato dello stesso mezzo che i titolari delle due attività avevano accertato come demolito. Secondo le accuse, sarebbe stata presentata documentazione falsa per trarre in inganno i funzionari della prefettura di Caltanissetta, che avevano ordinato la demolizione, e quelli dell’ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico.