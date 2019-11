Documenti sanitari falsi per incassare risarcimenti, quattro a processo: Unipol avviò verifiche

Gela. Sarebbe stata presentata documentazione sanitaria falsa, per attestare conseguenze fisiche più gravi di quelle effettivamente subite a seguito di incidenti. In questo modo, sarebbe stato possibile incassare risarcimenti economicamente più consistenti. Un’accusa che i pm della procura muovono a quattro persone, tutte legate da vincoli familiari. Disoccupati e operai che avrebbero cercato di frodare la Unipol Sai. I sospetti principali si concentrarono sulle attestazioni per la riabilitazione fisioterapica, successiva ai sinistri. In realtà, la documentazione sarebbe stata ritoccata, almeno secondo quanto scoperto dai magistrati e dagli ispettori di una società privata incaricata dalla Unipol. Le anomalie sono state confermate anche dal direttore sanitario dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, Luciano Fiorella. E’ stato sentito in aula, davanti al giudice Marica Marino, e ha riposto alle domande del pm Tiziana Di Pietro, a quelle del legale di difesa, l’avvocato Giuseppe Smecca, e del rappresentante della compagnia assicurativa, che è parte civile.