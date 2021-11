“Documento programmatico non mi assilla”, Greco: “Per Pd solo interessi elettorali”

Gela. Il documento programmatico non sarà un problema per il rilancio amministrativo. Il sindaco Lucio Greco cerca di spegnere, sul nascere, le tante fibrillazioni che ancora ci sono nella sua maggioranza, nonostante la “nuova” giunta, in realtà confermata in toto. I civici, come ha spiegato il vicesindaco Terenziano Di Stefano, non intendono firmare patti politici, insieme ai partiti. L’assessore ha ricordato che due anni fa è stato firmato un patto civico e a quello bisognerà rifarsi, anche nella nuova fase. “Riguardo al documento che viene citato da più parti, nel tentativo di farlo apparire come il nodo principale della dialettica politica, vorrei rassicurare tutti che questo non è il problema che mi assilla. Sono, invece, preoccupato per le scelte difficili che ci attendono e che richiedono coraggio, consapevolezza e senso di responsabilità. Su questo, e solo su questo – dice – misurerò la lealtà dei miei alleati e la serietà dell’opposizione, che si deve dimostrare all’altezza del difficile compito che ci aspetta. Non mancheranno sicuramente occasioni per individuare chi, indipendentemente dalle appartenenze politiche, è davvero attento alle esigenze e ai bisogni della città”. Greco non dimentica neanche la separazione dal Pd, che comunque durante la crisi politica ha nuovamente avuto interlocuzioni con l’avvocato. I dirigenti locali non hanno accettato un ritorno attivo nella maggioranza. Per Greco, “hanno perso un’occasione”.