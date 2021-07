Dodici assunzioni alla “Impianti Srr”, i bandi: azienda gestirà anche servizio rifiuti

Gela. Sui rifiuti sono ancora tanti i capitoli aperti, non solo quando si tratta di impiantistica. La “Impianti Srr”, la società controllata della Srr4, che gestisce direttamente la piattaforma integrata di Timpazzo, da settembre dovrà prendere in carico anche il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in tutti i Comuni dell’ambito. L’amministratore, l’ingegnere Giovanna Picone, ha disposto la pubblicazione di bandi per nuove assunzioni. Ad oggi, infatti, la “Impianti Srr” non ha personale dipendente, ma solo somministrato da agenzie di lavoro interinale. Il confronto c’è stato con il cda della Srr4. Davanti alla necessità di occuparsi non solo della piattaforma integrata, in queste settimane al centro dell’attenzione per l’emergenza, ma anche dell’intero servizio rifiuti, viene indicata come prioritaria una procedura di assunzione per dodici unità. Si tratta di tecnici e funzionari amministrativi. Verranno valutati i curriculum e l’ultima parola, dopo colloqui e prove, spetterà alla commissione interna.