Dolcetto o scherzetto? No, petardi e uova per la festa dell’inciviltà

Gela. Don Lino aveva definito la festa di Halloween un business del macabro. E sui social era stato parecchio attaccato come rappresentante della chiesa. In realtà la festa del dolcetto o scherzetto si è trasformata in una sagra dell’inciviltà. Petardi lanciati ovunque e per tutta la sera, schiamazzi notturni e persino lancio di uova sulle pareti delle case. Nulla c’entra con la tradizione celtica o americana.