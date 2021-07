Domani assemblea Srr, Db attacca Greco: sindaco, “nessuna stampella a Pd e M5S”

“Quello che non è giustificabile è però che il sindaco di Gela, figura istituzionale, abbia organizzato per domani mattina un sit-in di protesta proprio davanti all’ingresso della discarica di Timpazzo. Scelta che giudichiamo inopportuna e per niente tranquillizzante nei riguardi della popolazione nonché un chiaro attacco ingiustificato e insensato al presidente della Regione. Infatti – continuano – quella che è definita discarica di Timpazzo, in realtà è, come opportunamente ha fatto notare il commissario cittadino di DiventeràBellissima Michele Orlando, un moderno impianto per il trattamento meccanico biologico della frazione residuale dei rifiuti urbani non pericolosi con una potenzialità di 280 tonnellate di rifiuto indifferenziato al giorno e in grado di produrre biometano. L’impianto è stato anticipatamente consegnato nel 2019 ed inaugurato solennemente da Musumeci alla presenza di tante autorità, tra le quali tutti i sindaci dell’Ato in liquidazione, compreso il sindaco di Gela Greco, e anche del segretario Di Cristina del Pd e altri dello stesso partito. La posizione contraria del sindaco Greco al conferimento di rifiuti nella discarica dopo la chiusura per esaurimento di alcuni siti, nonostante il parere favorevole rilasciato dalla commissione tecnica, di fatto lo isola dagli altri cinque sindaci della Srr4 e lo avvicina a quella di opposizione politica contro il governo regionale del Pd e del Movimento cinquestelle, contraria all’aumento dei conferimenti”. Greco però conferma la sua valutazione, espressa più volte anche nell’assemblea della Srr. “Qui non c’entrano nè i partiti e nemmeno le stampelle, opporsi a questa scelta scellerata da parte della Regione – spiega – vuol dire avere la consapevolezza che la terra che stiamo calpestando non è un’eredità ricevuta dai nostri padri, ma un prestito da restituire ai nostri figli”. Domani, il fronte che si oppone all’aumento dei conferimenti, si ritrova davanti ai cancelli di Timpazzo, in attesa della seconda convocazione dell’assemblea Srr.