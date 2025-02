Domani Athletic Palermo-Gela, la diretta sui nostri canali: “Puntiamo a un risultato importante”

Gela. L’attesa è finita. Domani alle 15 andrà in scena il duello tra Athletic Palermo e Gela, prime due forze del girone A di Eccellenza, rispettivamente a quota 53 e 52 punti in graduatoria. Vista la prevendita negata ai residenti nella provincia nissena, grazie ad un grande sforzo editoriale vi permetteremo di seguire la diretta da casa e gratuitamente in diretta streaming sulle nostre pagine Facebook e YouTube e su Telegela, canale 98 del digitale terrestre visibile in sei province siciliane.

Oltre che in classifica, Athletic Palermo e Gela primeggiano anche nelle statistiche. Da una parte i nerorosa, che hanno messo a segno 53 reti nel corso di queste 22 giornate, mentre il Gela è subito sotto a quota 48. Per quanto riguarda i gol subiti, invece, i biancazzurri hanno concesso agli avversari appena 10 reti, tre in meno rispetto ai palermitani.

“Mi aspetto una squadra con qualità e che sa giocare a calcio – dichiara Cacciola – come sapete a me piace analizzare le statistiche che danno sempre delle indicazioni. Noi siamo la miglior difesa e loro il miglior attacco, perciò sarà sicuramente una gara equilibrata. Loro sono una squadra che prende molti rigori. Ne hanno presi undici mentre noi solo tre. Non è una polemica ma un dato di fatto, probabilmente in quel punto di differenza rispetto a loro potrebbe incidere anche il discorso dei calci di rigore. C’è un netto equilibrio tra noi e loro e la spunterà chi riuscirà nei 90 minuti ad avere sempre lucidità”.

La squadra, nelle sessioni di allenamento dell’ultima settimana, sembra aver ritrovato la concentrazione e la lucidità dopo la prestazione opaca di domenica scorsa contro l’Accademia Trapani. I biancazzurri hanno piegato gli avversari con un 3-0 che può sembrare un risultato netto ma che in realtà inganna. Il Gela, soprattutto nella prima frazione, è parso alquanto disordinato e distratto, con la mente proiettata con largo anticipo al big match di Terrasini.

“L’ho preparata come tutte le altre – dichiara Cacciola – rispetto alla scorsa settimana ho visto una squadra più viva e serena che sa dell’importanza della gara e sa di giocarsi grandi possibilità di approdare in Serie D. La squadra non vede l’ora di dedicare ai tifosi un risultato importante”.