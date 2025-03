Domani i funerali del piccolo Loris, sarà lutto cittadino: “Staremo vicini alla famiglia”

“La città di Gela si stringe nel dolore per la tragica scomparsa del piccolo Loris. Per onorare la sua memoria e manifestare la nostra vicinanza alla famiglia in questo momento di profonda sofferenza, domani 23 marzo alle ore 16 verrà proclamato il lutto cittadino. Invitiamo tutta la comunità a partecipare con rispetto e raccoglimento al suo ultimo saluto. In segno di cordoglio, le attività commerciali sono invitate ad abbassare le serrande durante i funerali. Ci uniamo al dolore dei familiari con il cuore colmo di tristezza”, dice il sindaco.