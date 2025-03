Domani la città sarà capitale del duathlon di livello assoluto, presentata la competizione

Gela. La città si prepara ad accogliere il Duathlon–Trofeo Magna Grecia, un evento sportivo di rilevanza nazionale che si svolgerà domani dalle 9:30 sul Lungomare, da Via Macchitella alla discesa Borsellino. La competizione, che combina corsa e ciclismo, vedrà la partecipazione di 250 atleti, di cui 134 minorenni, e attirerà circa 500 persone tra atleti, accompagnatori e appassionati. Così ha spiegato Fabio Pruiti, consigliere nazionale della Federazione Italiana Triathlon. Il Trofeo Magna Grecia nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso lo sport, promuovendo il turismo nelle località con maggiore potenziale di sviluppo. Proposto dal Presidente della commissione sport Sara Cavallo, il progetto rappresenta il primo passo per trasformare Gela in un punto di riferimento per il turismo sportivo. La competizione fa parte di un circuito che coinvolge sei regioni del sud Italia (tra cui Puglia, Calabria e Campania) e rappresenta la prima delle 492 gare in programma per il 2024. Durante la conferenza stampa di presentazione, che si è svolta nella stanza del sindaco Terenziano Di Stefano a Palazzo di Città, l’evento è stato illustrato alla presenza dell’assessore allo sport Peppe Di Cristina, di Simone Morgana, assessore alla polizia municipale, del Presidente del consiglio comunale Paola Giudice e della commissione consiliare Sport rappresentanta da Sara Cavallo, Massimiliano Giorrannello, Francesco Castellana e Lorena Alabiso.

Alla conferenza stampa erano presenti anche Fabio Pruiti, consigliere nazionale della Federazione Italiana Triathlon e in collegamento remoto, il presidente della Federazione, Riccardo Giubilei.