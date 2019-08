Domani la Lnd Sicilia decide sul Gela, Paradiso presenta il nuovo logo

Gela. Domani si riunirà il comitato direttivo della Lnd Sicilia per la composizione dei due gironi di Eccellenza ed i quattro di Promozione. Per le categorie inferiori ci sarà tempo fino a metà settembre ma Gela non sa ancora in quale campionato sarà collocato.

Ad ascoltare il presidente Santino Lo Presti non c’è da stare allegri ma la cautela in questi casi è d’obbligo perché è pur vero che ufficialmente il massimo dirigente regionale della Lega non può sbilanciarsi, tanto meno dare speranze a chiunque chieda informazioni.

Almeno due posti liberi in Eccellenza (oltre alle già ripescate sicure Akragas, Enna e Carlentini) e probabilmente 5-6 in Promozione saranno i nodi da affrontare ai tavoli regionali. E poi ovviamente ci sarà anche il “caso Gela”. Il sindaco ha chiesto una categoria consona (Eccellenza il top, la Promozione il minimo cui ambire) alla storia del calcio locale. E visto che i posti liberi esistono perché non tenere conto di una piazza importante come quella gelese?