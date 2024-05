Domani le prime liste depositate, Di Stefano e gli alleati consegneranno tutto in municipio

Di Stefano e l’intera coalizione, come già riferito, correranno verso le urne di giugno con sette liste, quelle di Pd, M5s, Una Buona Idea, “Autonomisti per Gela”, “Ripartiamo da zero-Azione”, Partito comunista e Sud chiama nord. La linea seguita è di dare piena rappresentanza a tutte le identità che si rivedono nella coalizione che ha avuto come punto di svolta l’agorà politica, per poi allargare ad entità ulteriori. Ieri, pur confermando che non si candiderà, l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli ha espresso il proprio appoggio a Di Stefano.