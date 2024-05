Domani liste Cosentino, Pizzardi: “Iv con buoni candidati, Morselli? Scelta condivisa da alleati”

Gela. Domattina, i riferimenti della coalizione a sostegno dell’ingegnere Grazia Cosentino depositeranno le cinque liste da presentare alle urne di giugno. Forza Italia, Fratelli d’Italia, Dc, Italia Viva e Lega-Cosentino sindaco, sono strette nel patto largo moderati-centrodestra. I renziani di Iv sono stati tra i primi a credere che l’outsider Cosentino potesse fare breccia fra le fila del centrodestra ufficiale, che alla fine ha ammainato la “bandiera”, preferendo puntare sull’ex dirigente comunale, alla prima esperienza nella politica attiva. Domani, anche i renziani presenteranno i ventiquattro nomi. “Pensiamo sia una buona lista – dice il coordinatore cittadino Rochelio Pizzardi – non ci sono nomi messi solo per tappare falle ma tutti hanno la possibilità di arrivare al traguardo. Anche per questo abbiamo preferito non concentrarci sui big dei voti. Abbiamo buoni candidati per una lista assolutamente equilibrata”. Probabilmente, toccherà pure ad Italia Viva esprimere un proprio assessore e domani si saprà di più. Fratelli d’Italia, al di là di ogni previsione, pare avere scelto il parlamentare nazionale Carolina Varchi, già assessore al bilancio e vicesindaco a Palermo. Una delle novità dell’ultimo momento, porta il sigillo dei renziani. Nella loro lista si colloca il consigliere comunale di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli. Il capogruppo all’assise civica, nei cinque anni di amministrazione Greco, è stato un punto fermo del gruppo dell’avvocato.