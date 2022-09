Domani scadono le concessioni del suolo pubblico, “rimuovere tavoli, sedie e dehors”

Gela. Scadono domani le autorizzazioni per tutti gli esercenti che hanno usufruito, a partire da giugno, della possibilità di occupare il suolo pubblico per le proprie attività commerciali. Il provvedimento, come si ricorderà, era stato approvato dalla giunta comunale alla fine di maggio (dopo una lunga interlocuzione con le associazioni di categoria soprattutto in riferimento alle tariffe agevolate) con scadenza il 30 settembre 2022.