Domani Scerra e l’alleanza depositeranno le liste, Salvatore Gueli tra gli assessori indicati

Il candidato a sindaco Salvatore Scerra sarà in municipio insieme agli alleati per depositare le quattro liste. In serata, ha anticipato il nominativo di uno degli assessori, l’ex direttore del Parco archeologico Salvatore Gueli. E’ possibile che la linea seguita anche per gli altri nomi da indicare sarà quella di personalità esterne alle liste e che abbiamo competenze in vari settori strategici. Sempre domani toccherà alla lista a sostegno di Filippo Franzone.