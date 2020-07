Domenica 2 agosto la tradizionale “varchiata” di San Francesco di Paola

“Anche quest’anno – afferma don Lino Di Dio, direttore diocesano dell’Apostolato del Mare e rettore della Chiesa di San Francesco di Paola – nonostante la situazione critica del nostro porto e le disposizioni ministeriali relativi al Covid-19, si svolgerà la “Festa della Gente di Mare”, legata alla grande figura “do’ Santu Patri”che non vuole essere una riesumazione di una tradizione popolare ferma al passato, ma un mantenere e custodire la propria identità che non va persa, e un momento di riflessione e di sprono sul grande dono del mare e del creato, fonte di vita e di lavoro. Si eviterà la processione e la celebrazione eucaristica al lungomare. La nostra città da anni soffre, terribilmente, la situazione drammatica del porto; noi gelesi, – continua – che amiamo il mare, dobbiamo esserne non solo tutti i custodi ma anche protagonisti sensibili del disagio che i marinai sperimentano ogni giorno per portare il sostentamento a casa, costretti ad attraccare le loro barche in altri porti perché impossibilitati dall’insabbiamento e dai servizi non efficienti. La Chiesa è vicina alla nostra gente di mare e alle loro famiglie. Gela è una città marittima e noi non possiamo dare le spalle al mare ma dobbiamo lottare affinché arrivino i finanziamenti per la costruzione del porto senza chiacchiere o inutili promesse dei “potenti” di turno. Ogni gelese, anche se è costretto a lasciare le nostra terra, porta con se la bellezza di questo mare e lo splendore dei suoi tramonti. L’attenzione di San Francesco di Paola per i nostri pescatori e marinai diventi speranza – conclude – per la nostra città la quale, per la propria collocazione geografica, centro del Mediterraneo, può diventare, come lo è stato nel passato, crocevia commerciale e turistica, ponte per l’Europa, il Nord Africa e l’Asia occidentale”