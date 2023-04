Domenica di finali per basket e pallavolo, riposano Gela FC ed SSD

Gela. Weekend libero per il Gela FC, impegnato la prossima domenica a Marineo nei playout per non retrocedere in Promozione. La squadra di mister Pensabene si è classificata infatti alla 14ª posizione, non centrando l’obiettivo salvezza per 3 punti e costretta a vedersela con l’Oratorio San Ciro e Giorgio in trasferta. I gialloneri hanno concluso il girone di ritorno con 6 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, riscontrando enormi difficoltà soprattutto nelle gare in trasferta, in cui hanno ottenuto solo 3 punti contro la Casteldaccia.

Neanche la SSD Gela è riuscita a centrare la promozione in Eccellenza, obiettivo prefissato ad inizio stagione, concludendo la stagione al terzo posto. I biancazzurri hanno però vinto la semifinale playoff in casa contro il Vittoria per 2-1 ai supplementari, e domenica prossima affronteranno l’Atletico Catania. Non si sa ancora con certezza dove verrà giocata la gara, poiché i gelesi hanno chiesto un cambio di stadio per via della scarsa capienza del campo “Zia Lisa” dove hanno giocato i catanesi per tutta la stagione.

Si giocherà questa domenica invece la finale di ritorno tra Nuova Città di Gela e Vigata. La gara d’andata si è conclusa sul 3-0 per i gelesi, che dovranno conquistare almeno due set nella gara che si giocherà al PalaItis per avere la certezza della promozione in Serie D.

Si giocherà domenica anche la finale Under 20 della fase regionale che vedrà contro l’Or.Sa Barcellona e il Melfa’s Gela Basket. La gara si terrà domenica alle 19 presso la Palestra Leonardo Da Vinci di Catania. I biancorossi arrivano in finale battendo l’Azzurra Pozzallo per 77-73, mentre gli avversari si sono imposti sul CUS Catania con un punteggio di 103-91. In caso di successo, sarebbe per la società gelese il primo titolo giovanile. Per i gelesi si prospetta un match complicato, il roster dell’Or.Sa Barcellona è infatti lo stesso che ha giocato in Serie C Gold nella corrente stagione e vicino al salto in B Interregionale.