Domenica di intenso maltempo in città, ancora cedimenti e alberi in strada

Gela. Per tutta la giornata di domenica è proseguita la fase di maltempo che ha toccato la città. Piogge e soprattutto il vento sostenuto hanno convinto ad annullare la tradizionale processione religiosa dell’Immacolata. Si sono susseguiti gli interventi dei vigili del fuoco e dei mezzi necessari a liberare alcuni tratti di strada da alberi caduti o da ostacoli ulteriori, come è avvenuto in via Ruggero Settimo.