Domenica il big match tra Athletic Palermo e Gela, biancazzurri alla prova del nove: “Vogliamo vincere”

Gela. Gara di fondamentale importanza, quella fra Gela e Athletic Palermo di domenica, attesa da tutta la piazza biancazzurra da mesi. In caso di vittoria nerorosa, infatti, potrebbe avere un peso specifico importante sul cammino verso la Serie D del Gela. “Spero vada bene per noi – afferma Lo Bianco – siamo consapevoli dell’importanza della partita e faremo di tutto per far sì che vada a favore nostro”. Gara speciale per alcuni membri dello staff biancazzurro, su tutti Simone Giuliano e il direttore dell’area tecnica Aurelio Lo Bianco, entrambi a Palermo ad inizio stagione che per la prima volta affronteranno la loro ex squadra.

“Sarà un’emozione importante come per tutte le altre gare – dichiara Lo Bianco – andare lì sapendo che ad inizio anno ero con loro qualcosa di importante la lascia”.

Posta in palio elevatissima ma, ricordiamo, lo scontro al vertice non sarà decisivo ai fini del campionato. Mancano ancora sette gare, esclusa quella di domenica, e ognuna di esse può nascondere insidie. Al termine del big match si presenterà uno dei seguenti tre scenari: Gela in cima alla classifica a +2, gap invariato o, nella peggiore delle ipotesi, Athletic Palermo a +4. Quest’ultimo, chiaramente, è il più temuto perché, a quel punto, si dovrebbe sperare non uno ma in due passi falsi dei nerorosa, difficili da arginare. L’obiettivo, dunque, deve essere quello di non perdere.