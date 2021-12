Domicoli e Mezzasalma firmano il successo del Gela Calcio

I ragazzi del presidente Cristian Paradiso conquistano la seconda posizione con un totale di 17 punti. “Sono felicissimo per la vittoria ma ancor di più per l’impegno espresso dai giocatori in queste settimane, li ringrazio per tutto quello che stanno facendo per il nostro Gela Calcio – dichiara il presidente Cristian Paradiso – Sono sicuro che quest’anno mister Nassi e questo bellissimo gruppo formato da giovani e giocatori più esperti ci regaleranno grandi emozioni”. La prossima partita sarà sabato alle 14.30 contro l’Atletico Villalba al Vincenzo Presti.