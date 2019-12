Don Lino Di Dio: “Il Natale ci ricorda che Dio non è stanco di noi”

Gela – Dei soliti auguri siamo stanchi prima ancora di iniziare, il Natale non si può ridurre a un augurio fatto per strada o alla valanga di messaggi che riceviamo, non può diventare solo una ricorrenza annuale per riunirsi in famiglia o per esercitare e a volte ostentare la nostra generosità, vissuto come un momento in cui siamo tutti più buoni, ma Natale è una notizia che in fondo al cuore tutti aspettiamo, magari senza saperlo. E la notizia è questa: Dio è qui, da 2000 anni è entrato nella storia, dentro l’uomo e si fa compagno del nostro cammino. Dio che è eterno inizia a prendere il nostro tempo, ha iniziato a utilizzare il nostro linguaggio, ha avuto bisogno della cooperazione degli uomini: di una madre e di un padre. Il Natale ci ricorda che Dio non è stanco di noi, non se ne è andato, non ci minaccia né si fa complice dei nostri mali, ma ci viene incontro. La carne di Cristo, il suo corpo risorto si dilata nelle membra dei piccoli e dei poveri, dei vicini e dei lontani cioè di tutti noi, dunque nessuno è più solo. Oggi si rinnovano tanti “presepi” di povertà e di tenerezza che aspettano una nostra visita, un nostro dono, per condividere il vero senso della vita. Gli angeli portano per primi il lieto annunzio della nascita di Gesù ai pastori; oggi noi, come loro, dobbiamo partire nella nostra città dagli ammalati, dalle persone sole, dai disoccupati, dai giovani, da tutti coloro che si sono visti costretti a lasciare la nostra città in cerca di lavoro, dalle tante famiglie disagiate, da coloro che hanno perso i propri figli drammaticamente o con la peste dei tumori che attanaglia la nostra gente.