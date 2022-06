Don Tandurella rimane ai domiciliari, revoca misura a Mauro: no ad aggravamento

Gela. Rimane agli arresti domiciliari don Giovanni Tandurella, il sacerdote che guidò l’Ipab “Aldisio”. È una delle figure chiave dell’inchiesta condotta dai pm della procura e dai carabinieri. I giudici del tribunale del riesame hanno accolto le richieste difensive, con l’annullamento, solo per due capi di accusa, che riguardano episodi di presunta circonvenzione. Secondo gli inquirenti, avrebbe approfittato del suo ruolo e della fiducia concessagli da anziani ospiti e fai loro familiari, anche per avere lasciti e donazioni, per gli inquirenti usati però non per rilanciare la struttura ma a fini personali. Avrebbe inoltre favorito l’intervento della società privata “La Fenice”, che gesti’ strutture e servizi, secondo le contestazioni violando del tutto le norme che regolano gli enti pubblici. Non si escludono pesanti ipotesi di corruzione. La difesa, sostenuta dall’avvocato Giovanna Zappulla, con il ricorso al riesame ha chiesto di rivedere la posizione del sacerdote, anzitutto revocando i domiciliari. Per il legale, mancherebbero gli estremi per giustificare una misura restrittiva come quella imposta all’indagato, che davanti al gip ha cercato di chiarire, difendendosi. Rimane però ai domiciliari, mentre l’indagine prosegue. È stato revocato, invece, l’obbligo di firma che era stato disposto per l’ingegnere Renato Mauro (difeso dall’avvocato Giacomo Ventura). Rimane confermata l’interdizione a ricoprire cariche societarie e direttive. Mauro è amministratore della società “La Fenice”. Per gli inquirenti, un “pactum sceleris” consentì alla società di ottenere l’affidamento di strutture e servizi, senza un bando pubblico o una gara trasparente. Anche Mauro, davanti al gip, si era difeso, escludendo illeciti. L’obbligo di presentazione era già stato revocato all’ex consigliere comunale Sandra Bennici (difesa dall’avvocato Flavio Sinatra). In questo caso, la richiesta è stata accolta direttamente dal gip del tribunale. In settimana, sempre al riesame, si discuterà della misura imposta all’attuale consigliere Salvatore Scerra (difeso dal legale Valentina Lo Porto), a sua volta destinatario dell’obbligo di presentazione, che per gli inquirenti avrebbe fatto da tramite per l’ingresso della “Fenice”. Tutti gli atti furono dichiarati nulli dal commissario Giuseppe Lucisano, nominato dalla Regione, che avviò un ritorno alla gestione pubblica della casa di ospitalità di Caposoprano.