Donato all’Eschilo il testo di Morselli sulla riflessione attorno alle macroeconomie

Secondo Alessandro Morselli “gli economisti hanno giocato un ruolo importante nell’evoluzione storica della società. Gli strumenti di politica keynesiana – spiega l’autore – hanno consentito la regolazione di una crescita economica senza precedenti. I grandi classici, da Smith a Ricardo, sono fondatori della politica liberale e si sono battuti per una profonda trasformazione delle istituzioni politiche ed economiche. Senza il loro apporto il capitalismo industriale si sarebbe scontrato con ostacoli che ne avrebbero rallentato fortemente l’espansione e l’evoluzione. Quindi, non si tratta di collocarsi in una delle correnti di pensiero, ma di evidenziare un dato: ogni teoria trova riferimento in un’epoca, nella sua complessità e nel suo disordine apparente, ed è proprio la ricerca dei fondamenti di tale complessità e della sua regolazione che favorisce la nascita di una teoria”.