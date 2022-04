Donazioni delle famiglie e il 5 per mille, due nuove poltrone per i pazienti oncologici

Gela. Due poltrone medicali per i pazienti oncologici, acquistate grazie alle donazioni di altrettante famiglie che di recente hanno perso i loro cari, malati di tumore, e ai fondi del 5 per mille. Le volontarie dell’associazione Farc&C., come spiega Angela Lo Bello, si sono prodigate per far avere alla struttura del “Vittorio Emanuele” le due nuove poltrone. I fondi sono quelli delle famiglie che hanno donato e del 5 per mille destinato all’associazione, che da anni ormai dà sostegno ai tanti pazienti oncologici del territorio. “Abbiamo voluto garantire altre due poltrone medicali – spiega Lo Bello – così che i pazienti, sottoposti anche a chemioterapia, non debbano sentirsi malati e basta, ma possano stare seduti piuttosto che allettati. Sono presidi importanti per chi giornalmente si trova a lottare contro la malattia”. La consegna è stata effettuata nelle scorse ore e arriva nei giorni dei riti della settimana santa.