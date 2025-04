Donegani e La Vardera insieme, il segretario “PeR”: “Nessun sostegno a chi sta con il centrodestra”

Gela. Il patto politico è stato sancito soprattutto dal Ddl proposto all’Ars, per il ritorno alla gestione pubblica del servizio idrico integrato. Oggi, a Messina, il segretario regionale del laboratorio “PeR” Miguel Donegani è intervenuto all’iniziativa del parlamentare Ars Ismaele La Vardera, fondatore di “Controcorrente”. “Ho voluto dare la presenza come segretario regionale e ribadire la convinta collaborazione tra “PeR” e “Controcorrente”. “Progressisti e Rinnovatori” ha un patto federativo sincero e convinto con Sinistra Futura. Faremo iniziative comuni. Oggi la Sicilia necessita di un cambiamento, occorre coraggio e coerenza. “Controcorrente”, “PeR-Progressisti e rinnovatori” e “Sinistra Futura” sono alternativi al centrodestra e che sia chiaro nei territori chi sta in giunta con pezzi del centrodestra non avrà sostegno o avvallo neanche per le provinciali. La Sicilia per cambiare ha bisogno di uomini e donne credibili e coerenti”, dice Donegani. Chiaramente, conferma la netta distanza dal “modello Gela” del sindaco Di Stefano, sostenuto tra gli altri da dem e M5, ma con in giunta esponenti Mpa e di “Sud chiama nord”. Donegani, del resto, ha fin dal primo momento messo paletti sempre più rigidi, ritenendo che l’alleanza dei progressisti non può passare da forze che stanno con entità vicine al centrodestra.