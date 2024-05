Donegani ha scelto gli assessori: Iudice, Tandurella, Cannizzo, Liardo e Tuccio

“Nomi di alto profilo, scelti esclusivamente per la loro competenza. La nostra sarà una giunta tecnica, fatta di uomini liberi che non rispondono a logiche di partito, ma che avranno come unica mission quella di risollevare Gela. Li ringrazio per la loro disponibilità e sono certo che svolgeranno al meglio il loro compito. Un ringraziamento particolare al maestro Giovanni Iudice – dice Donegani – eccellenza e patrimonio della nostra citta’, per avere deciso di sposare il nostro progetto politico. È la prima volta per il maestro Iudice nella scena politica. La sua presenza in giunta, oltre ad essere motivo di grande orgoglio per me, rappresenta una grande opportunità per Gela e per l’intera comunità di rilanciare la propria immagine nel panorama nazionale e internazionale”.