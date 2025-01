Doni dei Carabinieri ai bimbi ricoverati al Garibaldi Nesima di Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Regali speciali per i piccoli degenti dell’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. A consegnarli sono stati i carabinieri del Reparto Biodiversità di Reggio Calabria che anche quest’anno hanno voluto rinnovare un’iniziativa che mira a far sentire, anche ai più piccoli, la loro vicinanza. I doni sono stati consegnanti dal tenente colonnello Giuseppe Micalizzi alla presenza del direttore della Pediatria, Antonino Palermo. Visibilmente felici i piccoli degenti che, in un clima di festa, si sono piacevolmente intrattenuti con familiari, militari e sanitari.“I regali – ha ricordato il tenente colonnello Micalizzi – hanno lo scopo di creare un ulteriore contatto con la cittadinanza. Un modo per rafforzare ancora di più il clima di fiducia e spiegare nel contempo l’attività che viene svolta a tutela del nostro patrimonio boschivo e le iniziative messe in atto che riguardano la piantumazione di nuovi alberi”. “Ogni anno – ha sottolineato Palermo – si rinnova un appuntamento che testimonia l’affetto e la vicinanza dell’Arma dei carabinieri alla nostra struttura sanitaria. I regali sono un atto di gentilezza che, per noi tutti, hanno una grande valenza umana e sociale”.Gratitudine è stata espressa dal direttore generale, Beppe Giammanco: “Un grazie di cuore per i doni e per una iniziativa che porta un momento di gioia nelle corsie di un ospedale. Ma un plauso va fatto soprattutto per tutte le attività svolte ogni giorno dall’Arma dei carabinieri, presidio costante di sicurezza per noi cittadini”.– foto ufficio stampa Arnas Garibaldi Catania –(ITALPRESS).