Doni natalizi per i piccoli pazienti del “Sant’Elia”, Cna: “Saremo anche al Vittorio Emanuele”

Il segretario, accolto dagli operatori sanitari e dai medici di turno, ha tenuto a ribadire il senso dell’iniziativa. “La Cna è famiglia ed è casa – ha detto Gallina – sappiamo cosa vuol dire per un bambino trascorrere le festività lontano dai proprio cari e dallo spirito del Natale, quindi anche un piccolo gesto sarà sufficiente per accendere in loro l’entusiasmo e la magia. Aspettiamo la Befana per ricevere altri doni da portare presso il reparto di Pediatria dell’ospedale Vittorio Emanuele”.