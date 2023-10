Donna deceduta, per pm caso da archiviare: proposta opposizione, “indagine va proseguita”

Gela. I fatti risalgono all’inizio dello scorso anno, con il decesso di una donna romena che risiedeva e lavorava in città. Fu una delle familiari a cercare di avere risposte su quella fine. A conclusione degli accertamenti, i pm della procura escludono anomalie per il decesso e non hanno individuato possibili estremi di omissioni da parte dei soccorritori. E’ stata richiesta l’archiviazione dell’indagine. Conclusione che invece la famiglia contesta. Il legale che la rappresenta, l’avvocato Angelo Cafà, ha formalizzato ed esposto l’opposizione davanti al gip. Secondo questa linea, le indagini devono andare avanti. Nonostante il malore accusato la donna poi deceduta non venne trasferita in ospedale ma lasciata nella sua abitazione di San Giacomo. Per i soccorritori sarebbero stati rispettati tutti i protocolli e la donna appose la firma sui necessari moduli.