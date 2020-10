Donna minacciata con una pistola per i soldi, ha messo in fuga il rapinatore

Gela. L’avrebbe affiancata mentre era appena uscita dalla sua auto, minacciandola con una pistola, per i soldi. Ieri sera, sono stati lunghi momenti di paura per una donna, che stava rientrando nella sua abitazione, in via Butera. Un uomo, adesso ricercato dai carabinieri che hanno avviato indagini, avrebbe impugnato la pistola puntandogli contro. Voleva i soldi. La vittima però ha avuto sangue freddo e in pochi istanti si è chiusa in auto, iniziando a suonare il clacson, così da attirare l’attenzione di passanti e residenti. Il rapinatore pare si sia dato subito alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.