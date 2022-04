Donna minacciata, “dacci i soldi o ti bruciamo l’auto”: chiesto processo per due minori

Gela. Volevano soldi per riparare un presunto danno ad una bicicletta. Per due minori è stato chiesto il rinvio a giudizio, dopo la chiusura delle indagini. I pm della procura minorile di Caltanissetta, che si sono mossi sulla base di una denuncia presentata da una donna, ritengono che entrambi l’abbiano minacciata, danneggiando la sua vettura. L’automobile era proprio della donna che ha denunciato, madre di un giovane che i due indicavano come responsabile di un danno alla loro bicicletta. La stessa madre, da quanto emerso, sarebbe stata minacciata dai minori coinvolti. Volevano soldi per la riparazione della bici, altrimenti le avrebbero incendiato l’automobile.