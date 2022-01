Donna positiva al Covid ha partorito al “Vittorio Emanuele”, mamma e figlio stanno bene

Gela. Ha partorito al “Vittorio Emanuele”, senza la necessità del trasferimento in un’altra struttura. Una donna, positiva al Covid, ha messo alla luce il piccolo Tommaso, di tre chili. E’ la seconda volta, in assoluto, che l’equipe del reparto di ostetricia e ginecologia, diretto da Anna Maria Raiti, effettua un parto, per una donna positiva al Covid. La neomamma era alla trentanovesima settimana e si trova attualmente nell’area grigia del reparto. Per lei, è il terzo figlio. Il bambino e la mamma stanno bene. Anche sul neonato è stato effettuato un tampone molecolare, per una verifica più approfondita.