Donna scippata a Casuzze, tre gelesi condannati: depositati i ricorsi in appello

Gela. Le condanne sono state pronunciate dal gup del tribunale di Ragusa, a febbraio. Sono stati depositati gli appelli per i tre imputati che la scorsa estate avrebbero raggiunto Casuzze, frazione di Santa Croce Camerina, per mettere a segno uno scippo. Venne strappata la collana d’oro portata da una donna, settantenne. Quattro anni e sei mesi di reclusione sono stati imposti al ventiseienne Salvatore Cannizzaro, che materialmente avrebbe messo a segno lo scippo. Gli vengono contestate inoltre le lesioni riportate dalla donna, la violazione della sorveglianza speciale e ancora l’aver fornito false generalità ai carabinieri che fermarono la vettura sulla quale viaggiava, dopo poche ore dai fatti. Il suo legale, l’avvocato Rocco Cutini, ha depositato l’appello, ritenendo che non ci siano elementi certi per collegarlo allo scippo. Secondo le accuse, a coprirgli le spalle sarebbero stati Stefano Cammilleri (36 anni) e Paolo Raitano (25 anni).