Donna scippata in via Cascino, partite indagini: ladri hanno agito in sella a scooter

Gela. Le indagini, condotte dai carabinieri, sono partite dopo che ieri sera, poco prima delle 22, una donna è stata scippata, nella zona di via Generale Cascino. Pare che ad agire siano state due persone, in sella ad uno scooter. Si sarebbero avvicinati alla donna, per strapparle via la borsa. Fortunatamente, la vittima non ha riportato conseguenze fisiche.