Donnarumma e la compagna rapinati nella notte a Parigi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Brutta disavventura per il portiere della Nazionale e del Paris Saint Germain, Gianluigi Donnarumma, e la sua compagna Alessia Elefante. Come racconta il sito specializzato “Actu 17”, così come riportato dal sito on line de ‘L’Equipè, la coppia è stata vittima durante la notte di un’aggressione e di un furto con scasso nella loro abitazione nell’8° arrondissement della capitale francese. Entrambi sono stati legati, mentre i malviventi hanno sequestrato un bottino del valore di circa 500.000 euro prima di fuggire. Il 24enne ex estremo difensore del Milan e la sua compagna sono poi riusciti a rifugiarsi in un hotel di lusso situato poco distante dalla loro abitazione intorno alle 3.20. Il personale dello stabile ha allertato le forze dell’ordine e preso in carico la coppia, che, ancora in stato di choc, è stata portata in ospedale per ricevere le cure del caso.- Foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).