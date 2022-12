“Donne d’onore”, imputati in appello: inchiesta sugli ordini di Liardo dal carcere

Gela. E’ stato fissato il giudizio di appello nel procedimento sorto dall’inchiesta “Donne d’onore”. Le cinque condanne pronunciate dal collegio penale del tribunale di Gela risalgono allo scorso febbraio. L’inchiesta “Donne d’onore” si concentrò su Nicola Liardo e sui suoi familiari. Secondo i pm della Dda di Caltanissetta, Liardo, seppur detenuto, sarebbe stato in grado di gestire un giro di droga ed estorsioni, appoggiandosi ai familiari in libertà. Le richieste di condanna, formulate dai pm dell’antimafia in primo grado, sono state pesanti. I giudici del tribunale di Gela hanno emesso pene più tenui. Per Giuseppe Liardo e Monia Greco, rispettivamente figlio e moglie di Nicola Liardo, non è stata riconosciuta l’aggravante mafiosa. Le difese degli imputati condannati hanno presentato appello e lo stesso ha fatto la procura, che ha ritenuto lievi le pene rispetto alle contestazioni mosse. I giudici della Corte d’appello di Caltanissetta dovranno valutare anche il ricorso dei pm. In primo grado, al termine del dibattimento, sei anni e nove mesi di reclusione sono stati decisi proprio per Nicola Liardo (la richiesta dell’accusa era di ventuno anni di detenzione). Sei anni e sei mesi, invece, per il figlio, Giuseppe Liardo, sul quale pendevano diversi capi di accusa. La richiesta della Dda era di sedici anni e tre mesi. Gli sono state riconosciute le attenuanti generiche. Quattro anni di reclusione per Monia Greco. Le sono state riconosciute le attenuanti generiche (la richiesta era di dodici anni di detenzione). Otto mesi, con pena sospesa, per la figlia, Dorotea Liardo. Sono state riconosciute le attenuanti generiche e il capo di imputazione è stato riqualificato. Dai pm era stata avanzata la richiesta di condanna a dieci anni di detenzione. Tre anni e tre mesi di detenzione a Salvatore Raniolo. La richiesta di condanna era stata più consistente, a diciassette anni di detenzione. E’ stata riconosciuta la continuazione e le accuse sono state riqualificate. Anche i capi di imputazione maturati per il traffico di droga, ricostruito dai pm e dai carabinieri, sono stati riqualificati nelle ipotesi meno gravi.