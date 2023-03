“Donne d’onore”, in appello pg chiede condanne più severe: “Ventuno anni a Liardo”

Gela. La procura generale ritiene che la Corte d’appello di Caltanissetta debba inasprire le condanne nei confronti dei cinque coinvolti nel blitz “Donne d’onore”, la cui responsabilità per quei fatti venne riconosciuta in primo grado ma con pene più lievi. Così, oggi, il pg è tornato a chiedere, come fatto in primo grado dai pm della Dda, ventuno anni di reclusione per Nicola Liardo. Diciassette anni e nove mesi per Salvatore Raniolo. Sedici anni di detenzione per Giuseppe Liardo, figlio di Nicola. Dodici anni per la moglie, Monia Greco. Infine, dieci anni per la figlia, Dorotea Liardo. In base a quanto emerso dall’indagine, lo stesso Nicola Liardo, seppur dal carcere, sarebbe stato in grado di gestire un giro di droga ed estorsioni, attraverso i familiari in libertà. Accuse sempre respinte dai difensori e dagli imputati.