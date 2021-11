“Donne d’onore”, Liardo mette in dubbio le intecettazioni: imputati respingono accuse

Per la moglie, Monia Greco, e per i figli, Giuseppe Liardo e Dorotea Liardo, i difensori hanno autorizzato l’acquisizione dei verbali di dichiarazioni rese in fase di indagine. Hanno invece rilasciato dichiarazioni spontanee, sia Carmelo Martines che Calogero Greco. Martines ha spiegato di non aver mai sparato, per intimidire alcune vittime. Ha inoltre precisato di non aver avuto rapporti “rispetto a queste situazioni” con Giovanni Canotto, ora collaboratore di giustizia. Greco, invece, ha ridimensionato la vicenda che lo avrebbe visto contrapposto al gestore di un bar, che poi subì un danneggiamento, con colpi di pistola sparati contro la saracinesca. Anzi, i rapporti di amicizia sarebbero stati mantenuti, così ha detto. Tra gli imputati, ci sono inoltre Giuseppe Maganuco e Salvatore Raniolo. I convolti sono difesi dai legali Flavio Sinatra, Carmelo Tuccio e Maurizio Scicolone.