Donne e Lavoro, la lunga strada verso le pari opportunità

Gela. La parità di genere nel mondo del lavoro è un obiettivo ancora lontano. Troppe donne devono dimostrare più degli uomini per ottenere lo stesso riconoscimento, e spesso si trovano a fronteggiare discriminazioni salariali, difficoltà di carriera e la conciliazione tra vita professionale e familiare. All’evento “Donne e Pari Opportunità”, organizzato dall’amministrazione comunale nell’ambito del Marzo delle Donne, istituzioni e professioniste hanno raccontato esperienze e proposto soluzioni per un cambiamento concreto.

Ed è proprio l’impegno preso dalle istituzioni locali, rappresentate dalla presidente del Consiglio Paola Giudice e dall’assessore alle Pari Opportunità Valeria Caci, a voler essere il primo segnale per promuovere il cambiamento e garantire una società più equa.

“Parlare di pari opportunità non significa solo denunciare le disparità esistenti, ma lavorare concretamente per abbatterle. Come amministrazione – spiega l’assessore – ci impegniamo a creare spazi di dialogo come questo e a promuovere politiche di sostegno per l’occupazione femminile.

“Troppe donne sono ancora costrette a scegliere tra carriera e famiglia: dobbiamo lavorare per garantire loro diritti, flessibilità e pari possibilità di crescita – ha aggiunto la Presidente del Consiglio comunale Paola Giudice – il mio auspicio è che, in un prossimo futuro, non siano più necessario giornate commemorative per celebrare dei diritti che dovrebbero essere acquisiti per tutti, indipendentemente dal genere e dalla condizione sociale”.

Uno dei temi più dibattuti durante l’incontro è stato il persistere del divario di genere nei contratti e nei salari. Le sigle sindacali, rappresentate da Rosanna Moncada, Carmela Petralia e Maurizio Castania, hanno sottolineato la necessità di strumenti più incisivi per garantire equità retributiva e contrastare il precariato femminile.

“Le donne guadagnano ancora meno degli uomini a parità di ruolo e competenze. Inoltre, sono spesso impiegate in lavori più precari e con minori prospettive di avanzamento – dice Rosanna Moncada, segretaria generale della Cgil Caltanissetta – Servono misure concrete: incentivi per le aziende che assumono donne, maggiori tutele per le lavoratrici madri e una rete di servizi che permetta di conciliare vita professionale e personale senza sacrifici.”

“La discriminazione di genere nei luoghi di lavoro è una realtà che non possiamo più ignorare – aggiunge Carmela Petralia, segretaria generale Cisl Ag, Cl, En – Riceviamo segnalazioni di donne che faticano ad affermarsi in contesti ancora troppo maschili, dove vengono escluse da posizioni di responsabilità. Per questo, è fondamentale rafforzare la contrattazione collettiva e introdurre norme più stringenti per combattere il sessismo sul lavoro”.