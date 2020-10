Donne meridionali stuprate dagli “alleati”, orrore condonato da “crimini di guerra”

Così la Francia non verrà processata e noi umili servitori possiamo continuare ad osannare i nostri massacratori.

Un tentativo di richiesta di risarcimento danni, fu intrapresa dall’allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che si chiuse con un nulla di fatto.

Nel 2008 il Consiglio di sicurezza dell’Onu approvò una delibera dove gli stupri, le violenze sessuali, commessi durante la guerra, sono considerati “crimini di guerra”, ma le donne Siciliane, le donne della Ciociaria e della Campania non hanno potuto godere di quel trattamento perché defunte.

Quando accadde nel 1943 in Sicilia e nel 1944 in Ciociaria e Campania durante la seconda guerra mondiale ad opera dei nostri liberatori, rappresenta il simbolo esemplificativo di come il sud sia stato calpestato e violato durante queste tragiche tragedie della storia dell’umanità.

La lezione che il Generale Patton impartì ai suoi uomini, prima dello sbarco in Sicilia, fu chiara e precisa; “kill, kill, and kill some more”, massacrare e uccidere senza pietà, questo andava urlando il generale ai suoi uomini prima dello sbarco, senza escludere i prigioniere, perché diventavano un intralcio.

Disse chiaramente; “se vedete che il nemico vuole arrendersi, oh no! Quel bastardo deve morire! Dovete ucciderlo.

Infilzatelo tra la terza e la quarta costola. Dovete avere l’istinto assassino. Si, conserveremo la fama di assassini e gli assassini sono immortali”.

L’applicazione di questo sano principio democratico che ha animato i nostri liberatori, viene applicato nei vari aeroporti Siciliani, dove i morti non si contano.

Ad Acate, provincia di Ragusa, il podestà Giuseppe Mangano con il fratello Ernesto e suo figlio Valerio di appena diciassette anni, la moglie Melina on altre due donne del gruppo, furono letteralmente massacrati e fucilate senza pietà e senza processo. All’aeroporto San Pietro a sud di Caltagirone erano rimaste poche persone a difendere la postazione che ai primi spari delle forze americane si arresero, furono trattati malissimo e furono trafugati di tutto, orologi, collanine e di quanto avevano addosso, poi incolonnati, furono allontanati per pochi e metri, quando i militari Americani cominciarono a sparare, si trattava di soldati tedeschi e italiani, due riuscirono a fuggire per le campagna di Caltagirone in mezzo a degli aranceti, complessivamente nel presidio vi erano circa 50 militari e i corpi allineati, furono notati da un ufficiale americano che rivestiva la carica di sacerdote che denunciò l’accaduto.

I nostri storici prezzolati, non hanno mai parlato dei morti dell’esercito Italiano uccisi nelle campagne di Gela e in particolare nel tratto Gela-Vittoria dove esistevano per la riforma agraria, molti appezzamenti di terreno forniti di case per l’abitazione. Il diritto è salvo, w l’Italia dei liberatori:

Fonte Gigi Di Fiore “Controstoria della Liberazione”