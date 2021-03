“Dopo 23 anni è necessaria stabilizzazione Rmi”, Ugl scrive all’assessore regionale

Gela. Sono lavoratori precari, inseriti nel programma del reddito minimo di inserimento, da ormai ventitré anni. Molti lavorano per conto del Comune di Gela, che come gli altri enti isolani che ne dispongono non ha mai provveduto a disporre un programma di stabilizzazione. I vertici sindacali dell’Ugl, Giuseppe Messina e Andrea Alario, hanno scritto all’assessore regionale Antonio Scavone. Già nei mesi scorsi c’era stato un incontro. Viene chiesto l’avvio di un tavolo tecnico sul futuro di questi operatori. “I finanziamenti ai cantieri di lavoro vengono prorogati dalla Regione Siciliana di anno in anno, confermando così nelle province di Caltanissetta ed Enna – dicono i sindacalisti – l’ennesimo bacino di precariato non tutelato da alcun contratto di lavoro. I fondi stanziati dall’assessorato, oltre a finanziare i cantieri di servizio, accompagnano parte dei beneficiari verso la fuoriuscita da un palliativo assistenziale che proprio nel 2021 compie ventitré anni dalla sua sperimentazione nazionale. Un tempo troppo lungo per una misura concepita come provvisoria”.