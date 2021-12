Dopo “Amici” Ludovica si esalta con Moonlight, il suo singolo a trazione gelese

Moonlight è un brano dalle sonorità Urban-Pop, nel quale il testo, il linguaggio e le metriche Pop-rap si mescolano a un tappeto sonoro figlio del mondo Trap-RnB, mettendo in risalto tutte le sfumature del timbro e l’attitude black dell’artista che nel 2018, ad appena 19 anni, si è meritata i riflettori del grande pubblico di Amici. L’artista di Ramacca, in verità, sin da piccola si mette in evidenza sia per le particolari doti canore che per quelle di autrice. Scrive, infatti, i suoi testi partecipando, oltre che ad Amici, anche in competizioni canore del calibro de “La Spada d’Oro”, “Mille voci” e “Aspettando Sanremo 2014”.

L’ultima fatica di Ludovica Caniglia, Moonlight, dal 3 dicembre è disponibile su tutte le piattaforme streaming e da oggi anche col videoclip ufficiale, diretto da Amedeo Zancanella.

“Moonlight – spiega Ludovica Caniglia – è la rinascita a seguito della fine di una relazione, della nostalgia che viene superata dalla forza di volontà e dalla voglia di riprendere in mano la propria vita, di reggersi sulle proprie gambe grazie a una visione più matura delle cose”. Il brano ha una duplice chiave di lettura, “tra tutte la voglia di ripartire dell’artista – aggiunge Francesco Musumeci – dopo un lungo periodo di silenzio, periodo in cui, il progetto, è riuscito a creare le fondamenta per un nuovo percorso che partirà proprio da questo singolo”.

Di seguito il link per ascoltare in anteprima Moonlight di Ludovica Caniglia: https://youtu.be/6m11iwhGIto