Dopo Cacioppo un altro gelese a Colorado, ecco Sergio Giuffrida

Gela. Un altro gelese approda alle reti tv nazionali. E’ Sergio Giuffrida che questa sera (venerdì) divertirà il pubblico di Italia Uno nell’ambito della trasmissione Colorado.

“Divertiamoci a riflettere!, questo il suo motto che racchiude un po’ tutte le sue varie esperienze di animatore turistico, accademia teatrale e cabarettista per toccare ed analizzare alcuni aspetti della nostra vita sociale: l’educazione, l’economia, il nostro palinsesto televisivo, la comunicazione. Sergio si diverte attraverso la sua forte carica di mimica facciale e corporea, ad unire in un divertente spettacolo i suoi monologi piccanti e simpatici alternati ad alcune canzoni e balli in cui gioca a prendersi in giro. La sua carriera professionistica comincia con il Duo comico “I mamma mia che impressione” composto da Mariano D’Angelo e l’affermato Enzo Salvi. Dal 2003 Sergio intraprende la carriera del monologhista raggiungendo già grandi traguardi: ha esordito nel popolarissimo “Salone Margherita” a Roma ottenendo grandi consensi. Finalista in alcuni tra i migliori festival “Grottammare, La Lisca, CabaWave, Adriatica Cabaret e vincitore dei Festival Spazio Cabaret (Roma), Festival Nazionale Caba Show (Nettuno) e nel 2007 secondo classificato al Festival Nazionale di Cabaret (TO). Giuffrida ha inoltre partecipato alle seguenti trasmissioni televisive: Fiori di Zucca (Odeon), Sugar Cafè, Open Cafè, Studio Uno Show, Sorrisi&Skanzoni, Pimpiripì nel trienni 2007 – 2009. Appartiene al Lab. di Zelig in cui è stato tra i protagonista in passate stagioni tv al teatro Rifredi a Firenze, Lanciano e Roma.