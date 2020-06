“Dopo emergenza Covid riaprire reparti ospedale”, Uil-Fpl: “Contratti da rinnovare”

Per il sindacato, diventa prioritario, a maggior ragione in una fase tanto delicata come questa, assicurare la continuità lavorativa a tutto il personale che è stato assunto durante la fase dell’emergenza Covid. “I contratti devono essere rinnovati – concludono Di Fede e Bellone – in questo modo, si gettano basi solide per garantire la funzionalità dei servizi nella fase post-emergenziale”.