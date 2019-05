Dopo il sindaco tocca al presidente del consiglio, Morselli rompe gli indugi e iniziano i giochi

Gela. Per ora, solo baci e abbracci, al seguito del nuovo sindaco Lucio Greco, appena entrato a Palazzo di Città. Tra pochi giorni, però, la maggioranza blindata messa su dall’avvocato “civico” e confermata dalle urne dovrà essere testata. Primo banco di prova, la poltrona di presidente dell’assise civica. Un posto al quale tanti guardano, anche se per ora stanno piuttosto guardinghi. Il primo a sbilanciarsi, proprio mentre Greco veniva ufficialmente proclamato sindaco, è stato il rientrante (ha saltato la sindacatura Messinese) Giuseppe Morselli. Schierato nel forziere di voti di “Un’Altra Gela” (la lista disegnata proprio da Greco) ha chiuso il primo turno con 574 preferenze e pare intenzionato a far pesare non solo il bottino elettorale ma anche l’esperienza pregressa. “Non nego di avere un minimo di velleità per ricoprire un ruolo che ritengo fondamentale e importante – ha detto davanti alle telecamere di Telegela – chiaramente troveremo un modo per non litigare, perché non serve a nessuno, né a me né a Sammito né alla città”. Il neo consigliere, indirettamente, conferma che un altro a guardare con interesse al posto di presidente dell’assise civica è proprio il compagno di lista Salvatore Sammito. Il consigliere riconfermato, quattro anni fa era già stato eletto con “Un’Altra Gela”, e il suo rapporto, anche personale, con il sindaco Greco potrebbe rappresentare un lasciapassare non da poco. Se decidessero solo i freddi numeri, allora sarebbe già presidente, dato che è stato il più votato in assoluto nella coalizione dell’avvocato, superando il muro delle ottocento preferenze. Almeno teoricamente, dovrebbe far parte della giunta (è già stato designato), ma potrebbe anche rinunciare, mantenendo il posto in consiglio comunale, magari nello scranno di presidenza. Quelli che hanno portato tanti voti a Greco non mancano, con in testa i neo consiglieri della sua civica di riferimento, che ha garantito la prima esperienza in consiglio anche a Rosario Trainito e all’avvocato Pierpaolo Grisanti, in attesa che venga sciolto il nodo sulla possibile elezione di Romina Morselli (per lei sarebbe una riconferma e se fosse eletta sarebbe il candidato donna con più voti tra le liste del primo cittadino). Greco, però, deve guardare all’intera coalizione e gli alleati qualcosa vorranno. I risultati li hanno fatti anche i consiglieri portati in dote dalla civica del forzista Michele Mancuso. Un nome di “garanzia” potrebbe essere quello del riconfermato Luigi Di Dio (primo degli eletti in “Azzurri per Gela”) e a ruota seguono Vincenzo Cascino e Carlo Romano. Dando uno sguardo alla giunta, per ora piuttosto “virtuale”, non si notano riferimenti del Pd. Il segretario cittadino Peppe Di Cristina, che ha accettato il patto pro-Greco insieme alla Forza Italia di Michele Mancuso, non pare abbia intenzione di calcare la mano, almeno per ora, chiedendo assessorati (arriverà il tempo). Il risultato elettorale non è stato di quelli che rimarranno negli annali, ma i dem in aula avranno comunque Gaetano Orlando e il presidente uscente dell’assise civica Alessandra Ascia. Potrebbero tentare di piazzare uno dei loro alla presidenza? Ipotesi piuttosto complicata.