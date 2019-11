“Dopo ispezione in Comune termini rispettati?”, Di Francesco: “Regione provveda su progetti finanziati”

Gela. Dietro al taglio dei fondi del Patto per il Sud, per almeno 33 milioni di euro, c’è inevitabilmente tanta politica. La scelta della giunta del presidente Nello Musumeci ha suscitato non poche reazioni. L’ex assessore della giunta Messinese Flavio Di Francesco, oggi referente locale di “Siciliani verso la Costituente”, rivendica l’attività svolta quando si occupava del settore lavori pubblici. Anzi, ritiene che possibili inadempienze siano da rintracciare non solo in municipio ma anche a Palermo. “La scorsa amministrazione, cui ha fatto seguito il commissario regionale, per assicurare alla nostra città questa grande opportunità, tenendo conto dei tempi strettissimi a disposizione ha recuperato e rilanciato vecchi progetti conservati negli archivi dei lavori pubblici. Tali progetti necessitavano di essere aggiornati, resi coerenti con le sopraggiunte normative e resi esecutivi. A tal fine si è proceduto, con la massima celerità all’aggiornamento dei progetti, nominando i rup, richiamando per guadagnare tempo gli stessi progettisti che li avevano elaborati e ad eseguire le necessarie indagini geologiche – dice Di Francesco – nel gennaio di quest’anno i commissari della regione sono venuti a Gela per verificare lo stato di avanzamento dei progetti, davano infine sessanta giorni di tempo al Comune, allora retto dal commissario, per il completamento dei progetti e per la consegna definitiva in Regione. A fine giugno di quest’anno il neo assessore ai lavori pubblici del Comune pare abbia ricevuto rassicurazioni nel corso della sua visita in Regione sul mantenimento dello stanziamento dei fondi relativi ai progetti. La domanda che ci poniamo è cosa è accaduto in questi dieci mesi sui progetti? Sono stati conclusi? I sessanta giorni che riteniamo fossero sufficienti per il loro completamento sono serviti allo scopo? Sono domande che ci poniamo anche alla luce del bando per assistenti ai rp per il quale è stata attestata la somma complessiva di 72.000 euro, ma solo per seguire i quindici progetti già finanziati nel periodo in cui era in carica l’amministrazione precedente il commissariamento. Quindi nessun interesse da parte della nuova amministrazione sui progetti tagliati? Questa domanda è d’obbligo perché pensiamo che non si tratta di mancanza di risorse economiche visto che per la progettazione sono stati stanziati 600.000 euro”.