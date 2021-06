Dopo la movida Macchitella si risveglia nel degrado

Maggiori controlli, interventi concreti e una proficua collaborazione tra amministrazione e cittadini è ciò che vorrebbe chi quotidianamente vive il quartiere Macchitella. L’amministrazione comunale, assunte le proprie responsabilità, ha già pianificato un piano di interventi che possa contrastare le azioni di inciviltà che caratterizzano la movida in città. Ai tradizionali interventi di controllo, Palazzo di Città intende associare vere e proprie azioni di sensibilizzazione dei cittadini all’educazione civica e al decoro urbano in quanto è stata rilevata una forte emergenza educativa. “Abbiamo programmato una serie di controlli nei quartieri e fatto una convenzione con associazioni e protezione civile – afferma l’assessore al decoro urbano, Giuseppe Licata – e quindi, sicuramente, vi sarà in modo sinergico controllo e presidio durante la movida notturna. Servono però anche altri gesti più concreti per preservare e salvaguardare lo stato di igiene e decoro della città e di sicurezza urbana – continua l’assessore Licata – Incontrare più spesso i giovani al di fuori della vita notturna sarà fondamentale per sensibilizzare alla necessità di un legame profondo con la città”. L’arrivo della stagione estiva e soprattutto il probabile ritorno della città in zona bianca non lasciano ben sperare. Tuttavia, impegnarsi ad un maggiore rispetto verso la propria città potrebbe essere un primo passo verso la valorizzazione e il ripristino del decoro urbano.