Dopo la separazione impedì all’ex marito di vedere i tre figli, donna condannata: sarà risarcito

Gela. La pena finale è stata commutata in una multa da seicento euro, ma dovrà comunque risarcire l’ex marito, per avergli impedito di vedere i figli. E’ stata condannata la donna finita a processo, davanti al giudice Miriam D’Amore. Secondo le accuse, dopo la separazione, avrebbe impedito al marito di avere contatti con i tre figli, nati dalla loro relazione. Niente incontri né comunicazioni telefoniche. L’uomo, per motivi di lavoro, si spostava spesso in Lombardia. Al ritorno in città, però, non avrebbe più avuto la possibilità di avere contatti con i figli, che intanto avevano anche cambiato casa, insieme alla madre. L’avvocato Mirko Maniglia, che assiste il padre dei bambini, ha spiegato che la vita dell’uomo venne stravolta, non riuscendo più ad avere contatti con i bambini, tutti in tenera età. Anche lui, però, era a processo, con l’accusa di minacce. Secondo l’ex consorte, l’avrebbe più volte intimidita. Per questa ragione, la donna si sarebbe opposta agli incontri tra l’ex marito e i figli. Una ricostruzione che però non ha retto in giudizio. Solo la donna è stata condannata, mentre per l’ex marito è arrivata l’assoluzione dal reato di minacce.