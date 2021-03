Dopo mesi consiglieri in aula, Liardi: “Inoltrate contestazioni a Caltaqua su lavori”

Gela. I consiglieri comunali, dopo mesi, ieri sono ritornati in aula, per la seduta di question time, sempre nell’osservanza delle misure anti-Covid. Al centro delle interrogazioni proposte c’era soprattutto la situazione di diverse aree della città e di alcuni istituti scolastici. Alle interrogazioni hanno risposto gli assessori Ivan Liardi, Terenziano Di Stefano e Cristian Malluzzo. Il consigliere di “Un’Altra Gela” Vincenzo Cascino ha chiesto chiarimenti sulla situazione che riguarda alcuni tratti della rete ferroviaria, che passano dalla città. La grillina Virgina Farruggia, invece, è intervenuta per ottenere delucidazioni sui piani legati alla mobilità sostenibile, che in città ancora non sono entrati a regime. Il gruppo leghista ha presentato un’interrogazione sui ritardi nell’attivazione del sistema di riscaldamento della scuola “Don Milani”, oltre a chiedere chiarimenti sugli interventi per le opere di urbanizzazione della zona di via Bahamas. Sempre su interrogazione della grillina Farruggia, l’assessore Liardi ha fatto un breve quadro della situazione dei lavori svolti fino ad oggi in città da Open Fiber e Caltaqua. Sugli interventi effettuati dall’azienda italo-spagnola è stato piuttosto chiaro.