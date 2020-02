Dopo ricorso centrodestra al bivio, Cirignotta lascia: “Non condivido strategia politica guerrafondaia”

Gela. Dopo l’ufficializzazione del ricorso respinto, in casa centrodestra si medita sulla strategia da adottare. Probabilmente, nei prossimi giorni ci sarà una nuova riunione. Ci sarebbero stati contatti tra esponenti della coalizione che hanno sostenuto l’azione al Tar e i legali che li hanno assistiti. Forse, solo il leghista Giuseppe Spata rilascerà qualche dichiarazione ufficiale. Non ci sono certezze su un possibile ricorso al Cga. Per il resto, solo bocche strategicamente cucite. Il gruppo, però, sembra ormai dover fare a meno di molti esponenti centristi. Se Ennio Di Pietro ha confermato il suo sostegno a Spata (è tra quelli che hanno presentato il ricorso), l’Udc è ormai pronto a stringere un patto politico con il sindaco Lucio Greco, come annunciato dal consigliere comunale Salvatore Incardona e dal coordinatore provinciale Silvio Schichilone. Non hanno condiviso né il ricorso né le altre iniziative giudiziarie, dall’esposto fino all’atto di citazione per querela di falso. Ora, sembra praticamente all’addio anche l’ex consigliere comunale Vincenzo Cirignotta. Assessore designato nell’eventuale giunta Spata, ha deciso di non condividere più l’azione dell’alleanza. Le distanze sarebbero ormai abissali.